ПСВ – "Шахтар": хто прилетів у Нідерланди на матч Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушіч узяв на поєдинок 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ 27 футболістів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.
"Гірники" здолали нелегкий шлях зі Львова в Ейндховен. Команда Пушіча поїхала автобусом у польський Жешув, а звідти полетіла на матч на нідерландській землі. Загалом мандрівка розтягнулася на 9 годин.
До заявки "Шахтаря" повернувся вінгер Мар'ян Швед. Він пропустив попередній поєдинок – проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1). Щоправда, в нинішньому сезоні українець не користується довірою тренерського штабу та зіграв у сумі 62 хвилини (3 матчі).
Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ 27 листопада:
Воротарі: Різник, Фесюн, Пузанков
Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина
Півзахисники: Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон
Нападники: Траоре, Сікан, Егіналдо
Команда Пушіча стартувала в турнірі з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.
Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.
У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.
До слова, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.
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