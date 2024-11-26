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ПСВ – "Шахтар": хто прилетів у Нідерланди на матч Ліги чемпіонів

Фото: "Гірники" гратимуть на виїзді (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорців

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушіч узяв на поєдинок 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів проти нідерландського ПСВ 27 футболістів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

"Гірники" здолали нелегкий шлях зі Львова в Ейндховен. Команда Пушіча поїхала автобусом у польський Жешув, а звідти полетіла на матч на нідерландській землі. Загалом мандрівка розтягнулася на 9 годин.

До заявки "Шахтаря" повернувся вінгер Мар'ян Швед. Він пропустив попередній поєдинок – проти швейцарського "Янг Бойз" (2:1). Щоправда, в нинішньому сезоні українець не користується довірою тренерського штабу та зіграв у сумі 62 хвилини (3 матчі).

Список футболістів "Шахтаря" на матч Ліги чемпіонів проти ПСВ 27 листопада:

Воротарі: Різник, Фесюн, Пузанков

Захисники: Франьїч, Бондар, Педро Енріке, Азарові, Тобіас, Грам, Матвієнко, Конопля, Фарина

Півзахисники: Степаненко, Криськів, Судаков, Зубков, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевін, Педрінью, Невертон

Нападники: Траоре, Сікан, Егіналдо

 

 

"Шахтар" у Лізі чемпіонів 2024/25

Команда Пушіча стартувала в турнірі з нульової нічиєї проти італійської "Болоньї". У тому поєдинку Судаков не реалізував одинадцятиметровий у дебюті зустрічі.

Далі "гірники" зазнали двох поразок. "Аталанті" з Бергамо "Шахтар" програв номінально домашній матч (0:3). Натомість лондонському "Арсеналу" підопічні Пушіча мінімально поступилися на виїзді.

У 4-му турі "Шахтар" відсвяткував першу перемогу. У вольовому стилі "гірники" розібралися зі швейцарським "Янг Бойз" (2:1). Забитими м'ячами в складі чемпіона України відзначилися Зубков і Судаков.

До слова, раніше підготували експрес-презентацію ПСВ зразка сезону 2024/25.

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