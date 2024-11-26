ПСВ – "Шахтер": кто прилетел в Нидерланды на матч Лиги чемпионов

Матч ПСВ – "Шахтер" состоится 27 ноября в Эйндховене. Поединок примет "Филипс Стадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

"Горняки" проделали нелегкий путь из Львова в Эйндховен. Команда Пушича поехала автобусом в польский Жешув, а оттуда улетела на матч на нидерландской земле. В общей сложности путешествие растянулось на 9 часов.

В заявку "Шахтера" вернулся вингер Марьян Швед. Он пропустил предыдущий поединок против швейцарского "Янг Бойз" (2:1). Правда, в нынешнем сезоне украинец не пользуется доверием тренерского штаба и сыграл в сумме 62 минуты (3 матча).

Список футболистов "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против ПСВ 27 ноября:

Вратари: Ризнык, Фесюн, Пузанков



Защитники: Франьич, Бондарь, Педро Энрике, Азарови, Тобиас, Грам, Матвиенко, Конопля, Фарина



Полузащитники: Степаненко, Крыськив, Судаков, Зубков, Швед, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Гомес, Кевин, Педринью, Невертон



Нападающие: Траоре, Сикан, Эгиналдо

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Команда Пушича стартовала в турнире нулевой ничьей против итальянской "Болоньи". В том поединке Судаков не реализовал одиннадцатиметровый в дебюте встречи.

Далее "горняки" потерпели два поражения. "Аталанте" из Бергамо "Шахтер" проиграл номинально домашний матч (0:3). В свою очередь лондонскому "Арсеналу" подопечные Пушича минимально уступили на выезде.

В 4-м туре "Шахтер" отпраздновал первую победу. В волевом стиле "горняки" разобрались со швейцарским "Янг Бойз" (2:1). Забитыми мячами в составе чемпиона Украины отличились Зубков и Судаков.