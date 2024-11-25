ПСВ – "Шахтар": де дивитися матч Ліги чемпіонів

Донецький "Шахтар" в п'ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів 2024/25 зустрінеться з нідерландським ПСВ.

Де дивитися матч онлайн і на яких каналах, підкаже РБК-Україна .

Матч ПСВ – "Шахтар" відбудеться 27 листопада в Ейндховені. Поєдинок прийме "Філіпс Стадіон". Старт зустрічі призначений на 22:00 за київським часом.

Поєдинки "гірників" у Лізі чемпіонів у цифровому мовленні T2 не транслюватимуть. Усі матчі основного раунду головного єврокубка на території України покаже офіційний транслятор турніру – платформа MEGOGO. Наживо матч буде доступний у передплатах "Максимальна", "Спорт" і MEGOPACK XL.

Орієнтовно за годину до поєдинку там розпочнеться передматчева студія. Імена коментаторів і гостей оголосять згодом. Аудіотрансляція поєдинку буде у відкритому доступі. На YouTube-каналі "MEGOGO СПОРТ" матч можна буде прослухати зі затримкою трансляції на 10 хвилин.

Турнірні шляхи ПСВ і "Шахтаря" перетнулися вперше. Загалом "фермери" провели 14 поєдинків проти українських команд ("Динамо", "Дніпро", "Металіст", "Чорноморець"), у яких здобули 5 перемог. У загальному раунді Ліги чемпіонів 2024/25 нідерландський гранд набрав 5 очок.