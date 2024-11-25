ПСВ – "Шахтер": где смотреть матч Лиги чемпионов

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, подскажет РБК-Украина .

Матч ПСВ – "Шахтер" состоится 27 ноября в Эйндховене. Поединок примет "Филипс Стадион". Старт встречи назначен на 22:00 по киевскому времени.

Поединки "горняков" в Лиге чемпионов в цифровом вещании T2 не будут транслировать. Все матчи основого раунда главного еврокубка на территории Украины покажет официальный транслятор турнира – платформа MEGOGO. В прямом эфире матч будет доступен в подписках "Максимальная", "Спорт" и MEGOPACK XL.

Ориентировочно за час до поединка там начнется предматчевая студия. Имена комментаторов и гостей объявят со временем. Аудиотрансляция поединка будет в открытом доступе. На YouTube-канале "MEGOGO СПОРТ" матч можно будет прослушать с задержкой трансляции в 10 минут.

Турнирные пути ПСВ и "Шахтера" пересеклись впервые. В общей сложности "фермеры" провели 14 поединков против украинских команд ("Динамо", "Днепр", "Металлист", "Черноморец"), в которых одержали 5 побед. В общем раунде Лиги чемпионов 2024/25 нидерландский гранд набрал 5 очков.