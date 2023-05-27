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В Псковской области РФ жалуются на атаку БПЛА. Повреждено здание нефтепровода

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Суббота 27 мая 2023 10:34
В Псковской области РФ жалуются на атаку БПЛА. Повреждено здание нефтепровода Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Псковской области России, неподалеку от поселка Литвиново Невельского района, заявили об атаке двух БПЛА.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

"Сегодня рано утром в результате взрыва повреждено административное здание нефтепровода вблизи дер. Литвиново Невельского района. Пострадавших нет.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы", - пишет Ведерников.

Как отметил позже губернатор, по предварительным данным, админздание было якобы повреждено в результате атаки двух БПЛА.

Взрывы на территории России

Следует отметить, что за последние месяцы атаки беспилотников и взрывы на территории России стали привычным явлением.

Больше всего страдает Белгородская область, в которой регулярно жалуются на якобы обстрелы или работу БПЛА. К примеру, недавно губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил о сброшенной взрывчатке беспилотником на здание "Газпрома".

Тем временем легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" (РДК) заявили об операции в Белгородской области по освобождению региона от путинского режима.

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