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У РФ заявляють про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області

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Бєлгородська область, П'ятниця 26 травня 2023 10:16
У РФ заявляють про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області Ілюстративне фото: в РФ заявляють про "атаку дрона" на будівлю "Газпрому" в Бєлгородській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Росії заявляють, що безпілотник нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю "Газпрому" у Бєлгородській області ввечері 25 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора області В'ячеслава Гладкова та Telegram-канал "База".

Гладков повідомив, що вибуховий пристрій нібито скинули з дрона у селищі Октябрьський Бєлгородського району.

За його словами, внаслідок "атаки безпілотника" пошкоджено адміністративну будівлю - там вибиті вікна, посічені фасад та покрівля. На місці працюють усі оперативні служби. При цьому постраждалих немає.

У РФ заявляють про &quot;атаку дрона&quot; на будівлю &quot;Газпрому&quot; в Бєлгородській області

Тим часом "База" стверджує, що "атаку" зазнала будівля "Газпрому" в Бєлгородській області. За даними їх джерел, вона була "атаковано" близько 23:00 25 травня. Telegram-канал також повідомляє про деякі пошкодження будівлі.

Операція у Бєлгородській області

22 травня бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" заявили про початок операції зі звільнення РФ від путінського режиму в Бєлгородській області. Місцева влада пізніше оголосила режим "контртерористичної операції", проте вже наступного дня його скасувала, незважаючи на те, що солдати не вийшли з території регіону.

New York Times повідомляло, що ЗСУ не проникали на територію РФ під час рейду в Бєлгородській області, а діяли як підтримка на випадок можливої контратаки росіян з боку кордону.

Пізніше в "РДК" та легіоні "Свобода Росії" заявили, що операція пройшла успішно і її мета була досягнута - вони "затрофеїли" велику кількість техніки та взяли полонених.

Всі подробиці про операцію на території Бєлгородської області - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Білгородська область Російська Федерація
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