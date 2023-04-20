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В Пскові знайшли безпілотник з камерою, - росЗМІ

Фото: в Пскові знайшли безпілотник з камерою (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

У російському Пскові на стоянці для літаків в аеропорту виявили безпілотник з камерою. Його відправили на експертизу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Baza.

"Квадрокоптер розміром 30х30 сантиметрів знайшли вранці 19 квітня місцеві прибиральники. На місце відразу викликали співробітників спецслужб та вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що жодних вибухових речовин не виявлено. Після перегляду камер спостереження з’ясувалося, що цей безпілотник літав над аеропортом ще ввечері 18 квітня.

"Зараз БПЛА відправлений на експертизу - є ймовірність, що на ньому залишилися сліди ДНК, що запускав. Після цього з камери безпілотника витягуватимуть відеозаписи", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, 19 квітня в Тульській області РФ заявили про падіння безпілотника.

Також вчора в Брянській області заявили про атаку безпілотника.

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