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В Пскове обнаружили беспилотник с камерой, - росСМИ

Фото: в Пскове обнаружили беспилотник с камерой (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В российском Пскове на стоянке для самолетов в аэропорту обнаружили беспилотник с камерой. Его отправили на экспертизу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Baza.

"Квадрокоптер размером 30х30 сантиметров обнаружили утром 19 апреля местные уборщики. На место сразу вызвали сотрудников спецслужб и взрывотехники", - говорится в сообщении.

Отмечают, что никаких взрывчатых веществ не обнаружено. После просмотра камер наблюдения выяснилось, что беспилотник летал над аэропортом еще вечером 18 апреля.

"Сейчас БПЛА отправлен на экспертизу - есть вероятность, что на нем остались следы запускающей ДНК. После этого с камеры беспилотника будут извлекать видеозаписи", - добавили в сообщении.

Напомним, 19 апреля в Тульской области заявили о падении беспилотника.

Также вчера в Брянской области заявили об атаке беспилотника.

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