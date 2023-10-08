UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Психолог чи психіатр. МОЗ пояснило, до кого краще звернутись при проблемах психічного здоров'я

Фото: до кого краще звернутись при проблемах психічного здоров'я (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З проблемами психічного здоровʼя українці можуть звернутися до психолога, психіатра, психотерапевта, а також сімейного лікаря. Проте важливо правильно підібрати лікаря, який зможе допомогти саме в вашій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Попри те, що сфера діяльності психолога, психіатра та психотерапевта однакова, сфера компетенції цих спеціалістів значно відрізняється. 

Психолог

За даними МОЗ, ви можете звернутися до психолога, якщо переживаєте:

  • травматичні події та зміни у житті,
  • втратили близьку людину,
  • схильні до тривожних очікувань,
  • маєте певні психологічні або міжособистісні проблеми.

Також психолог може допомогти в особистісному зростанні.

Психіатр

До таких фахівців варто звертатися у разі:

  • емоційних порушень,
  • невротичних станів,
  • тривалої тривоги,
  • панічних атак,
  • фобій,
  • розладів сну чи харчової поведінки,
  • навʼязливих думок,
  • галюцинацій,
  • розладів поведінки,
  • порушень спілкування з навколишніми тощо.

Психотерапевт

До психотерапевта слід звертатися, якщо ви маєте психічні та поведінкові розлади, зумовлені внутрішнім конфліктом чи зовнішніми чинниками.

Сімейний лікар

Водночас за будь-яких проявів психологічних розладів ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Він надасть допомогу у межах своєї компетенції, а за потреби – скерує до вузькопрофільного спеціаліста.

Аби спростити для пацієнта пошук закладу та необхідного фахівця, НСЗУ за підтримки МОЗ створила дашборд "Надавачі медичної допомоги за напрямом “Психологічна та психіатрична допомога".

Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.

РБК-Україна нещодавно нагадало номери "гарячих ліній" психологічної підтримки.

Раніше ми також пояснювали, куди українці можуть звернутися, якщо у державній лікарні вимагають хабар.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News