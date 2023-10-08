Психолог или психиатр. Минздрав объяснил, к кому лучше обратиться при проблемах психического здоровья

Несмотря на то, что область деятельности психолога, психиатра и психотерапевта одинакова, сфера компетенции этих специалистов значительно отличается.

Психолог

По данным Минздрава, вы можете обратиться к психологу, если переживаете:

травматические события и изменения в жизни,

потеряли близкого человека,

склонны к тревожным ожиданиям,

есть определенные психологические или межличностные проблемы.

Также психолог может помочь в личностном росте.

Психиатр

К таким специалистам следует обращаться в следующих случаях:

эмоциональных нарушений,

невротических состояний,

продолжительной тревоги,

панических атак,

фобий,

расстройств сна или пищевого поведения,

навязчивых мыслей,

галлюцинаций,

расстройств поведения,

нарушений общения с окружающими и т.д.

Психотерапевт

К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.

Семейный врач

В то же время при любых проявлениях психологических расстройств вы можете обратиться к своему семейному врачу. Он предоставит помощь в пределах своей компетенции, а при необходимости - направит к узкопрофильному специалисту.

Чтобы упростить для пациента поиск заведения и необходимого специалиста, НСЗУ при поддержке Минздрава создала дашборд "Предоставители медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

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