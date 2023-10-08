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Психолог или психиатр. Минздрав объяснил, к кому лучше обратиться при проблемах психического здоровья

Фото: к кому лучше обратиться при проблемах психического здоровья (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

С проблемами психического здоровья украинцы могут обратиться к психологу, психиатру, психотерапевту, а также семейному врачу. Однако важно правильно подобрать врача, который сможет помочь именно в вашей ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Несмотря на то, что область деятельности психолога, психиатра и психотерапевта одинакова, сфера компетенции этих специалистов значительно отличается.

Психолог

По данным Минздрава, вы можете обратиться к психологу, если переживаете:

  • травматические события и изменения в жизни,
  • потеряли близкого человека,
  • склонны к тревожным ожиданиям,
  • есть определенные психологические или межличностные проблемы.

Также психолог может помочь в личностном росте.

Психиатр

К таким специалистам следует обращаться в следующих случаях:

  • эмоциональных нарушений,
  • невротических состояний,
  • продолжительной тревоги,
  • панических атак,
  • фобий,
  • расстройств сна или пищевого поведения,
  • навязчивых мыслей,
  • галлюцинаций,
  • расстройств поведения,
  • нарушений общения с окружающими и т.д.

Психотерапевт

К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.

Семейный врач

В то же время при любых проявлениях психологических расстройств вы можете обратиться к своему семейному врачу. Он предоставит помощь в пределах своей компетенции, а при необходимости - направит к узкопрофильному специалисту.

Чтобы упростить для пациента поиск заведения и необходимого специалиста, НСЗУ при поддержке Минздрава создала дашборд "Предоставители медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".

Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.

РБК-Украина недавно напомнила номера "горячих линий" психологической поддержки.

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