Психолог чи психіатр. МОЗ пояснило, до кого краще звернутись при проблемах психічного здоров'я

З проблемами психічного здоровʼя українці можуть звернутися до психолога, психіатра, психотерапевта, а також сімейного лікаря. Проте важливо правильно підібрати лікаря, який зможе допомогти саме в вашій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Попри те, що сфера діяльності психолога, психіатра та психотерапевта однакова, сфера компетенції цих спеціалістів значно відрізняється.

Психолог

За даними МОЗ, ви можете звернутися до психолога, якщо переживаєте:

травматичні події та зміни у житті,

втратили близьку людину,

схильні до тривожних очікувань,

маєте певні психологічні або міжособистісні проблеми.

Також психолог може допомогти в особистісному зростанні.

Психіатр

До таких фахівців варто звертатися у разі:

емоційних порушень,

невротичних станів,

тривалої тривоги,

панічних атак,

фобій,

розладів сну чи харчової поведінки,

навʼязливих думок,

галюцинацій,

розладів поведінки,

порушень спілкування з навколишніми тощо.

Психотерапевт

До психотерапевта слід звертатися, якщо ви маєте психічні та поведінкові розлади, зумовлені внутрішнім конфліктом чи зовнішніми чинниками.

Сімейний лікар

Водночас за будь-яких проявів психологічних розладів ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Він надасть допомогу у межах своєї компетенції, а за потреби – скерує до вузькопрофільного спеціаліста.

Аби спростити для пацієнта пошук закладу та необхідного фахівця, НСЗУ за підтримки МОЗ створила дашборд "Надавачі медичної допомоги за напрямом “Психологічна та психіатрична допомога".

Нагадаємо, українці можуть отримати допомогу психолога та психіатра безкоштовно. Фахівці запустили онлайн-мапу, де можна знайти потрібного лікаря.

РБК-Україна нещодавно нагадало номери "гарячих ліній" психологічної підтримки.

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