Психолог или психиатр. Минздрав объяснил, к кому лучше обратиться при проблемах психического здоровья
С проблемами психического здоровья украинцы могут обратиться к психологу, психиатру, психотерапевту, а также семейному врачу. Однако важно правильно подобрать врача, который сможет помочь именно в вашей ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Несмотря на то, что область деятельности психолога, психиатра и психотерапевта одинакова, сфера компетенции этих специалистов значительно отличается.
Психолог
По данным Минздрава, вы можете обратиться к психологу, если переживаете:
- травматические события и изменения в жизни,
- потеряли близкого человека,
- склонны к тревожным ожиданиям,
- есть определенные психологические или межличностные проблемы.
Также психолог может помочь в личностном росте.
Психиатр
К таким специалистам следует обращаться в следующих случаях:
- эмоциональных нарушений,
- невротических состояний,
- продолжительной тревоги,
- панических атак,
- фобий,
- расстройств сна или пищевого поведения,
- навязчивых мыслей,
- галлюцинаций,
- расстройств поведения,
- нарушений общения с окружающими и т.д.
Психотерапевт
К психотерапевту следует обращаться, если у вас есть психические и поведенческие расстройства, обусловленные внутренним конфликтом или внешними факторами.
Семейный врач
В то же время при любых проявлениях психологических расстройств вы можете обратиться к своему семейному врачу. Он предоставит помощь в пределах своей компетенции, а при необходимости - направит к узкопрофильному специалисту.
Чтобы упростить для пациента поиск заведения и необходимого специалиста, НСЗУ при поддержке Минздрава создала дашборд "Предоставители медицинской помощи по направлению "Психологическая и психиатрическая помощь".
Напомним, украинцы могут получить помощь психолога и психиатра бесплатно. Специалисты запустили онлайн-карту, где можно найти нужного врача.
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