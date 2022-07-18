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"Психика ломается". Оккупант рассказал о боях под Изюмом: перехват разговоров

Фото: оккупанты под Изюмом несут потери (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты в районе Изюма Харьковской области несут большие потери. Это влияет на психику, поэтому они хотят сбежать с войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В перехваченном разговоре российский солдат признается бабушке, что они "берут лес" под Изюмом, но из их взвода из 90 человек осталось лишь 26.

"Спецназ зашел, пиз... (порки) за час получили и убежали. Вот тебе и весь спецназ. Не хочу больше быть пехотой. Надоело. Психика ломается, уже ночью снятся эти трупаки. Нае... (обманули) нас с деньгами", - сказал оккупант.

В то же время бабушка военного отмечает, что ее внук подписал недействительный контракт для службы в армии.

"Адвокатша смотрела ваши контракты и сказала, что это п... (фиктивная) бумажка. Говорит, за 2007 год подсунули. Что это за бумажка такая? Это не контракты, а дерьмо", - подчеркнула женщина.

Напомним, в перехваченных разговорах российские солдаты хвастаются родственникам, что убивают мирных жителей в Украине.

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