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"Психіка ламається". Окупант розповів про бої під Ізюмом: перехоплення розмов

Фото: окупанти під Ізюмом зазнають втрат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти в районі Ізюма Харківської області зазнають великих втрат. Це впливає на психіку, тому вони хочуть втекти з війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.

У перехопленій розмові російський солдат зізнається бабусі, що вони "беруть ліс" під Ізюмом, але з їхнього взводу з 90 осіб залишилося лише 26.

"Спецназ зайшов, пиз… (прочуханки) за годину отримали і втекли. Ось тобі і весь спецназ. Не хочу більше бути піхотою. Набридло. Психіка ламається, вже вночі сняться ці трупаки. Нає… (обдурили) нас із грішми", - сказав окупант.

Водночас бабуся військового зазначає, що її внук підписав недійсний контракт щодо служби в армії.

"Адвокатша дивилася ваші контракти і сказала, що це п… (фіктивний) папірець. Каже, за 2007 рік підсунули. Що це за папірець такий? Це не контракти, а лайно", - підкреслила жінка.

Нагадаємо, у перехоплених розмовах російські солдати вихваляються родичам, що вбивають мирних жителів в Україні.

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