Псевдоактивіста Стахіва залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу

Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Засідання суду щодо продовження запобіжного захисту розпочалося у середу, 27 листопада. Проте адвокат підозрюваного попросив оголосити перерву.

Сьогодні, 28 листопада, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення. Стахіву продовжили запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави. Розмір застави - 908 тисяч 400 гривень.

Псевдоактивіста триматимуть під вартою до 25 грудня включно, якщо не внесе заставу.

Нагадаємо, Остап Стахів - уродженець Львівської області. Він почав займатися політикою ще з 2005 році, намагався балотуватися до місцевих органів влади та Верховної Ради.

Під час пандемії коронавірусу він закликав не носити маски й не вірити владі, вступав проти карантинних обмежень і називав їх порушенням прав.

У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.