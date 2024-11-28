Псевдоактивіста Стахіва залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу
Галицький районний суд Львова продовжив запобіжний захід для псевдоактивіста Остапа Стахіва. Його залишили в СІЗО, але дозволили внести заставу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
Засідання суду щодо продовження запобіжного захисту розпочалося у середу, 27 листопада. Проте адвокат підозрюваного попросив оголосити перерву.
Сьогодні, 28 листопада, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення. Стахіву продовжили запобіжний захід у вигляді арешту із правом внесення застави. Розмір застави - 908 тисяч 400 гривень.
Псевдоактивіста триматимуть під вартою до 25 грудня включно, якщо не внесе заставу.
Нагадаємо, Остап Стахів - уродженець Львівської області. Він почав займатися політикою ще з 2005 році, намагався балотуватися до місцевих органів влади та Верховної Ради.
Під час пандемії коронавірусу він закликав не носити маски й не вірити владі, вступав проти карантинних обмежень і називав їх порушенням прав.
У 2021 році СБУ вручила йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, підозрюючи зв’язки з російськими спецслужбами. Після повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.
У чому підозрюють Стахіва
У вересні 2024 року правоохоронці прийшли з обшуками до скандального блогера, псевдоактивіста Остапа Стахіва.
Слідство вважає, що Стахів міг розкрити позиції українських військовослужбовців. Крім того, псевдоактивіст поширював інформацію про нібито проведення "курсів-інтенсивів" із журналістської та правозахисної діяльності. Ціна таких курсів становила 7 тисяч гривень.
Стахіву повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: поширення інформації про розміщення ЗСУ та шахрайство.
Суд відправив Стахіва під варту 2 листопада без можливості внести заставу. Ухвалити це рішення вдалося з п’ятої спроби.
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