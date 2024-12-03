Псевдоактивіст Стахів вийшов із СІЗО, за нього внесли понад 900 тисяч застави

Раніше повідомлялось, що 28 листопада, Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про продовження запобіжного захисту Стахіву. Його залишили у СІЗО, однак дозволили внести заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

Сьогодні за нього було внесено заставу і Стахів вийшов на волю.

Хто такий Стахів

Остап Стахів, уродженець Львівщини, розпочав свою політичну діяльність у 2005 році, намагаючись обиратися до місцевих рад і Верховної Ради.

Під час пандемії COVID-19 він активно виступав проти карантинних обмежень, називаючи їх порушенням прав, та закликав громадян не носити маски й не довіряти владі.

У 2021 році СБУ висунула йому підозру в спробі повалення конституційного ладу, припускаючи його зв’язки з російськими спецслужбами. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Стахів продовжив поширювати дезінформацію.

У чому підозрюють Стахіва

Осінню цього року правоохоронці прийшли з обшуками до скандального блогера, псевдоактивіста Остапа Стахіва.

За даними слідства, Стахів міг розкрити місця дислокації українських військових. Окрім цього, він пропонував так звані "курси-інтенсиви" з журналістики та правозахисної діяльності, вартість яких складала 7 тисяч гривень.

Йому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: поширення інформації про розміщення ЗСУ та шахрайство.