Псевдоактивист Стахив вышел из СИЗО, за него внесли более 900 тысяч залога

Ранее сообщалось, что 28 ноября, Галицкий районный суд Львова принял решение о продлении меры защиты Стахиву. Его оставили в СИЗО, однако позволили внести залог в размере 908 тысяч 400 гривен.

Сегодня за него был внесен залог и Стахив вышел на свободу.

Кто такой Стахив

Остап Стахив, уроженец Львовщины, начал свою политическую деятельность в 2005 году, пытаясь избираться в местные советы и Верховную Раду.

Во время пандемии COVID-19 он активно выступал против карантинных ограничений, называя их нарушением прав, и призывал граждан не носить маски и не доверять власти.

В 2021 году СБУ выдвинула ему подозрение в попытке свержения конституционного строя, предполагая его связи с российскими спецслужбами. После начала полномасштабного вторжения России Стахив продолжил распространять дезинформацию.

В чем подозревают Стахива

Осенью этого годаправоохранители пришли с обысками к скандальному блоггеру, псевдоактивисту Остапа Стахиву.

По данным следствия, Стахив мог раскрыть места дислокации украинских военных. Кроме того, он предлагал так называемые "курсы-интенсивы" по журналистике и правозащитной деятельности, стоимость которых составляла 7 тысяч гривен.

Ему сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: распространение информации о размещении ВСУ и мошенничестве.