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Псаки о саммите Украина-США-Россия: пока что нечего сообщить

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Вашингтон, Пятница 14 января 2022 20:44
Псаки о саммите Украина-США-Россия: пока что нечего сообщить Фото: Джен Псаки, представитель Белого дома (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что пока нечего сообщить о проведении трехстороннего саммита Украина-США-Россия. Она добавила, что 19 января президент Джо Байден проведет пресс-конференцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Псаки в Белом доме.

"Мне нечего сообщить в контексте следующих шагов в переговорах или контактах", - сказала Псаки в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента Украины Владимира Зеленского о проведении трехстороннего саммита.

Псаки отметила, что Джо Байден на следующей неделе проведет пресс-конференцию. По ее словам, она запланирована на 19 января.

Напомним, ранее Владимир Зеленский предложил президенту США Джо Байдену организовать трехсторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Отметим, в ответ на предложение Зеленского в Кремле заявили, что не получали предложение от США о проведении встречи в таком формате.

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