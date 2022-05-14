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Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома

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Вашингтон, Суббота 14 мая 2022 01:24
Псаки провела последний брифинг в должности пресс-секретаря Белого дома Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки провела в пятницу последний брифинг перед тем, как завершить карьеру в администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

"Я работала с прекрасными людьми в администрации, с замечательной командой, многие из них сейчас здесь. Я буду безумно по ним скучать", - сказала Псаки.

Она назвала своих коллег невероятно умными, трудолюбивыми, добрыми людьми, а также поблагодарила журналистов, которые принимали участие в брифингах.

"Спасибо за то, что вы делали, спасибо за то, что благодаря вам я становилась лучше. Самое главное - спасибо за работу, которую вы проделывали каждый день во благо нашей страны", - подчеркнула Псаки.

Пост пресс-секретаря Белого дома вместо Псаки с 13 мая занимает Карин Жан-Пьер - первая на этой должности афроамериканка и представительница ЛГБТК-сообщества.

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Джен Псаки
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