Стало известно, кто заменит Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки покинет свой пост 13 мая. На ее место президент США Джо Байден назначил Карин Жан-Пьер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Отмечается, что Жан-Пьер станет пресс-секретарем вместо Джен Псаки, которая покинет Белый дом 13 мая.

"Сегодня Байден объявил, что Карин Жан-Пьер назначена помощником президента и пресс-секретарем Белого дома", - говорится в сообщении.

Джен Псаки назначена Байденом пресс-секретарем Белого дома в ноябре 2020 года. До этого она работала политическим комментатором на CNN.

Отметим, впервые Псаки заняла пост пресс-секретаря Белого дома при президенте США Бараке Обаме - с 2009-го по 2011 и с 2012 по 2016-й.

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