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Псакі провела останній брифінг на посаді прессекретаря Білого дому

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Вашингтон, Субота 14 травня 2022 01:24
Псакі провела останній брифінг на посаді прессекретаря Білого дому Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Прес-секретар Білого дому Дженніфер Псакі провела в п'ятницю останній брифінг перед тим, як завершити кар'єру в адміністрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Джен Псакі.

"Я працювала з прекрасними людьми в адміністрації, з чудовою командою, багато з них зараз тут. Я буду шалено за ним нудьгувати", - сказала Псакі.

Вона назвала своїх колег неймовірно розумними, працьовитими, добрими людьми, а також подякувала журналістам, які брали участь у брифінгах.

"Спасибі за те, що ви робили, спасибі за те, що завдяки вам я ставала краще. Найголовніше-спасибі за роботу, яку ви робили кожен день на благо нашої країни", - підкреслила Псакі.

Пост прес-секретаря Білого дому замість Псакі з 13 травня займає Карін Жан-П'єр - перша на цій посаді афроамериканка і представниця ЛГБТК-спільноти.

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Джен Псакі
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