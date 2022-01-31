"Прятаться будет негде". Британия анонсировала "самые жесткие" санкции против РФ

В частности, она анонсировала подготовку нового закона об ужесточении и расширении санкций Лондона в ответ на агрессию России против Украины.

Ранее санкции накладывались непосредственно на тех, кто был связан с дестабилизацией Украины. Новый подход будет означать, что ограничения могут быть применены к гораздо более широкому кругу лиц и компаний из-за их значимости для Кремля.

"Независимо от того, поддерживаете ли вы агрессивные действия России против Украины или имеете более широкое значение для Кремля, у нас будет право наложить на вас санкции. Ничего не выйдет, и прятаться будет негде. Это станет самым жестким режимом санкций против России, который у нас когда-либо был, и ознаменует самое большое изменение в нашем подходе с момента выхода из Европейского союза", - отметила Трасс.

По ее словам, Лондон ясно дает понять, единственный путь вперед для России - это деэскалация, прекращение агрессии и начало содержательных переговоров.

"Это означает соблюдение соглашений, которые Россия добровольно подписала, таких как Будапештский меморандум о гарантиях безопасности 1994 года, в котором она согласилась поддерживать территориальную целостность Украины", - добавила Трасс.