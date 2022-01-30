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США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину

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Вашингтон, Воскресенье 30 января 2022 18:47
США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину Фото: сенатор Роберт Менендес (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину. По его словам, разработка ограничений находится на финишной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Джоша Рогина.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес в интервью телеканалу.

Сенатор уточнил, что переговоры между республиканцами и демократами по законопроекту о санкциях против России находятся на заключительной стадии.

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило о готовности Сената США к согласованию законопроекта по санкциям против России. Документ планируют рассмотреть на этой неделе.

Отметим, в случае нового вторжения России в Украину США введут самые мощные санкции, которые могут разрушить российскую экономику.

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