США могут ввести санкции против России до вторжения в Украину

Глава сенатского Комитета по международным отношениям демократ Роберт Менендес допустил возможность введения санкций против России до ее вторжения в Украину. По его словам, разработка ограничений находится на финишной стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента CNN Джоша Рогина.

"Есть некоторые санкции, которые могут быть введены заранее за то, что Россия уже сделала, а затем "разрушительные санкции", если она вторгнется в Украину", - сказал Менендес в интервью телеканалу.

Сенатор уточнил, что переговоры между республиканцами и демократами по законопроекту о санкциях против России находятся на заключительной стадии.