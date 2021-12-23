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Прятали таблетки в лимонах: в Дубае разоблачили контрабанду наркотиков на 15 млн долларов

Автор: Сергей Пышкин

Полиция Дубая разоблачила контрабанду наркотических средств на 15 млн долларов. Преступники перевозили более миллиона таблеток в лимонах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Дубая.

В рамках контроперации "66", сотрудники Главного отдела по борьбе с наркотиками Дубая наблюдали за подозреваемыми, когда они пытались транспортировать наркотические средства в рефрижераторном контейнере. Таблетки были скрыты в лимонах, перевозившихся в коробках.

"Подтвердив тот факт, что наркотические таблетки были спрятаны в лимонах в партии входящего рефрижераторного контейнера... внимательно наблюдая за первым обвиняемым, получившим отправление, перевез его в эмират и в конце привел нас к трем оставшимся подозреваемым", - пишет полиция.

Всего в рефрижераторе было 3 840 коробок лимонов. В 66 коробках были лимоны с таблетками Captagon.

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ДубайКонтрабанда