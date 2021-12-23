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Ховали таблетки в лимонах: в Дубаї викрили контрабанду наркотиків на 15 млн доларів

Автор: Сергій Пишкін

Поліція Дубая викрила контрабанду наркотичних засобів на 15 млн доларів. Злочинці перевозили більше мільйона таблеток у лимонах.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Дубаю.

В рамках контроперації "66", співробітники Головного відділу по боротьбі з наркотиками Дубая спостерігали за підозрюваними, коли вони намагалися транспортувати наркотичні засоби в рефрижераторному контейнері. Таблетки були приховані в лимонах, що перевозилися в коробках.

"Підтвердивши той факт, що наркотичні таблетки були заховані в лимонах у партії вхідного рефрижераторного контейнера... уважно спостерігаючи за першим обвинуваченим, який отримав відправлення, перевіз його в емірат і врешті привів нас до трьох підозрюваних, що залишилися", - пише поліція.

Загалом у рефрижераторі було 3 840 коробок лимонів. В 66 коробках були лимони з таблетками Captagon.

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ДубайКонтрабанда