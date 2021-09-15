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Прятал в шкафчике супермаркета: житель Херсона планировал продать гранаты в Одессе

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Одесса, Среда 15 сентября 2021 15:48
Прятал в шкафчике супермаркета: житель Херсона планировал продать гранаты в Одессе Фото: житель Херсона хотел продать гранаты в Одессе (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали жителя Херсона, который планировал продать в Одессе гранаты. Боеприпасы он хранил в шкафчике одного из городских супермаркетов и на съемной квартире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Одесской области.

По версии следствия, 39-летний житель Херсона приехал в Одессу, чтобы продать пять гранат. Две из них он спрятал в камере хранения одного из супермаркетов, три - в арендованной квартире.

Подозрительную сумку с боеприпасами обнаружили сотрудники супермаркета и сообщили в полицию. Правоохранители в ходе осмотра обнаружили две гранаты РГД-5 с запалами к ним. Их владельца удалось установить в течение суток.

Во время обыска в съемной квартире, где остановился мужчина, правоохранители обнаружили еще три гранаты. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и происхождение гранат.

Жителю Херсона сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК Украины. Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Фото: житель Херсона хотел продать гранаты в Одессе (od.npu.gov.ua)

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