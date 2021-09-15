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Ховав у шафці супермаркету: житель Херсона планував продати гранати в Одесі

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Одеса, Середа 15 вересня 2021 15:48
Ховав у шафці супермаркету: житель Херсона планував продати гранати в Одесі Фото: житель Херсона хотів продати гранати в Одесі (od.npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці затримали жителя Херсона, який планував продати в Одесі гранати. Боєприпаси він зберігав у шафці одного з міських супермаркетів і на орендованій квартирі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Одеської області.

За версією слідства, 39-річний житель Херсона приїхав до Одеси, щоб продати п'ять гранат. Дві з них він сховав у камері схову одного з супермаркетів, три - в орендованій квартирі.

Підозрілу сумку з боєприпасами виявили співробітники супермаркету і повідомили в поліцію. Правоохоронці в ході огляду виявили дві гранати РГД - 5 із запалами до них. Їх власника вдалося встановити протягом доби.

Під час обшуку в орендованій квартирі, де зупинився чоловік, правоохоронці виявили ще три гранати. Поліція встановлює обставини події і походження гранат.

Жителю Херсона повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 КК України. Чоловікові загрожує до 7 років позбавлення волі.

Фото: житель Херсона хотів продати гранати в Одесі (od.npu.gov.ua)

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