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Прямые инвестиции в Украину: НБУ составил рейтинг стран

Киев, Пятница 16 октября 2020 14:18
Прямые инвестиции в Украину: НБУ составил рейтинг стран
Фото: доллар и евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Около трети инвестиций вернулось в Украину с Кипра

Накопленные прямые иностранные инвестиции в экономику Украины по состоянию на 30 июня 2020 года составляли 50,311 млрд долларов. Из них инструменты участия в капитале - 38,053 млрд долларов, долговые инструменты 12,258 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, крупнейшим иностранным инвестором в Украину является Кипр. Компании, зарегистрированные в этой стране, инвестировали в Украину 15,494 млрд долларов. На втором месте - Нидерланды (10,261 млрд долларов), на третьем - Швейцария (3,083 млрд долларов).

Компании из страны-агрессора вложили в украинскую экономику 1,050 млрд долларов: Россия находится на девятом месте, опережая Польшу (826 млн долларов) и США (809 млн долларов).

На страны ЕС приходится две трети инвестиций (35,897 млрд долларов).

Прямые инвестиции в Украину: НБУ составил рейтинг стран

Как сообщало РБК-Украина, в конце июня Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал данные о прямых иностранных инвестициях (ПИИ) в первом квартале 2020 года, зафиксировав чистый отток на сумму 1,6 млрд долларов.

НБУ усовершенствовал расчет статистики ПИИ в соответствии с международными стандартами. С 2020 года в учете ПИИ учтено реинвестирование доходов нефинансовых корпораций и дополнительно проведено совершенствование статистики запасов ПИИ.

По данным НБУ, приток ПИИ за второй квартал 2020 года составил 1255 млн долларов.

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