Прямі інвестицію в Україну за 9 місяців зросли на 370 млн доларів

Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Інвестиції зростають вкрай низькими темпами

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) в економіці України станом на 1 жовтня 2018 року складали 31 973,6 млн доларів, що на 367,2 млн доларів більше, ніж на початок року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, найбільше інвестицій за 9 місяців надійшло з Країн ЄС - Німеччини - 141,8 млн доларів, Великої Британії - 103,5 млн доларів, Нідерландів - 57,7 млн доларів,

Станом на 1 жовтня країни ЄС є найбільшими інвесторами в економіку України, вони вклали 24 544,5 млн доларів, у тому числі Кіпр - 8 919,7 млн доларів, Нідерланди - 6 452,7 млн доларів, Велика Британія - 2 047,9 млн доларів, Німеччина - 1 824,7 млн доларів, Австрія - 1 018,8 млн доларів

Інвестиції Росії в економіку України з початку року не змінилися і складають 797,1 млн доларів.

У Держстаті також зазначили, що прямі інвестиції з урахуванням боргових інструментів (позики, торгові кредити інвесторів) станом на 1 жовтня 2018 року досягли 40 345,9 млн грн, що на 333,8 млн доларів більше, ніж на початок року.

Нагадаємо, за даними Державної служби статистики, обсяг капітальних інвестицій в економіку України за у січні-вересні 2018 року склав 337,0 млрд грн, що на 19,9% більше, ніж за відповідний період минулого року.

За даними Держстату, у IV кварталі 2018 року індикатор ділової впевненості в промисловості підвищився в порівнянні з III кварталом на 0,2 в.п. і становить мінус 4,4%.