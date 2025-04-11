Прямував в Усть-Лугу без прапора: Естонія затримала танкер "тіньового флоту" РФ

Сили оборони Естонії 11 квітня затримали нафтовий танкер Kiwala після того, як він зайшов у Талліннську затоку без прапора. Це судно є частиною російського "тіньового флоту", який РФ використовує для перевезення нафти в обхід санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Postimees .

Як повідомляється, танкер Kiwala, що ходить під прапором Джибуті (країна в Східній Африці), кинув якір біля острова Аегна в Талліннській затоці. Судно для перевезення сирої нафти прямувало в напрямку російського порту "Усть-Луга" без вантажу.

За словами командувача Військово-морських сил Естонії Іво Вярка, мета затримання танкера - перевірка документів та юридичного статусу судна.

Начальник Департаменту поліції та прикордонної охорони Вейк Коммусаар пояснив, що Kiwala не мав офіційного прапора, що робить його плавання незаконним.

Крім того, судно перебуває під санкціями ЄС і щонайменше трьох інших країн - Канади, Швейцарії та Великої Британії. Танкер відносять до тіньового флоту Росії.

Після затримання судно надало сертифікат про прапор, проте представник Джибуті повідомив, що цей танкер не значиться у їхньому реєстрі. Також немає інформації про власника.

На борту Kiwala знаходяться 24 людини - капітан із громадянством Китаю та екіпаж, який, ймовірно, складається з громадян Мавританії.

Транспортний департамент Естонії проводить детальну перевірку судна, включно з технічним станом та супровідною документацією.

Зазначається, що якщо будуть виявлені проблеми, що становлять небезпеку для мореплавання, судно залишиться під арештом до їх усунення.