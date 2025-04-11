Направлялся в Усть-Лугу без флага: Эстония задержала танкер "теневого флота" РФ
Силы обороны Эстонии 11 апреля задержали нефтяной танкер Kiwala после того, как он зашел в Таллиннский залив без флага. Это судно является частью российского "теневого флота", который РФ использует для перевозки нефти в обход санкций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.
Как сообщается, танкер Kiwala, ходящий под флагом Джибути (страна в Восточной Африке), бросил якорь у острова Аэгна в Таллиннском заливе. Судно для перевозки сырой нефти направлялось в направлении российского порта "Усть-Луга" без груза.
По словам командующего Военно-морских сил Эстонии Иво Вярка, цель задержания танкера - проверка документов и юридического статуса судна.
Начальник Департамента полиции и пограничной охраны Вейк Коммусаар пояснил, что Kiwala не имел официального флага, что делает его плавание незаконным.
Кроме того, судно находится под санкциями ЕС и по меньшей мере трех других стран - Канады, Швейцарии и Великобритании. Танкер относят к теневому флоту России.
После задержания судно предоставило сертификат о флаге, однако представитель Джибути сообщил, что этот танкер не значится в их реестре. Также нет информации о владельце.
На борту Kiwala находятся 24 человека - капитан с гражданством Китая и экипаж, который, вероятно, состоит из граждан Мавритании.
Транспортный департамент Эстонии проводит детальную проверку судна, включая техническое состояние и сопроводительную документацию.
Отмечается, что если будут обнаружены проблемы, представляющие опасность для мореплавания, судно останется под арестом до их устранения.
Напомним, ранее мы сообщали, что Германия конфисковала танкер с российской нефтью на 40 млн евро. Судно является частью "теневого флота России.
Добавим, по данным ГУР, сейчас российский теневой флот насчитывает до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), которые осуществляют экспорт нефти и нефтепродуктов.
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