В Чернигове исчезла электроэнергия и водоснабжение
Фото: в Чернигове нет воды и света (t.me/nexta_live)
В Чернигове по состоянию на утро 22 марта полностью отсутствует электроснабжение. Кроме того, из-за обесточивания в городе отсутствует вода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Чергановской ОВА Вячеслав Чаус.
По его словам, из-за обстрелов российских оккупантов жители Чернигова снова остались без электроэнергии. Также обесточена насосная станция. Поэтому в городе также нет водоснабжения.
Глава области добавил, что в городе работают аварийные коммунальные службы для восстановления коммуникаций.
Напомним, оккупанты в ночь на 22 марта обстреляли из "Градов" Криворожский район Днепропетровской области.
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