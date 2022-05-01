Прямое попадание в дом. В селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина

В результате очередного российского артиллерийского обстрела поселка Золочев (Харьковская область) 1 мая погиб мужчина - снаряд попал в его дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное .

"Прямое попадание в дом. Погиб мужчина 1951 года рождения, который был внутри. Всего разрушены четыре дома, шесть повреждены. Также задело храм Вознесения Господня", - рассказал председатель общины Виктор Коваленко.

По словам Коваленко, артиллерия оккупантов ударила по поселку около 18:00.