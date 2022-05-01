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Прямое попадание в дом. В селе Харьковской области от российского снаряда погиб мужчина

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В результате очередного российского артиллерийского обстрела поселка Золочев (Харьковская область) 1 мая погиб мужчина - снаряд попал в его дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное.

"Прямое попадание в дом. Погиб мужчина 1951 года рождения, который был внутри. Всего разрушены четыре дома, шесть повреждены. Также задело храм Вознесения Господня", - рассказал председатель общины Виктор Коваленко.

По словам Коваленко, артиллерия оккупантов ударила по поселку около 18:00.

Напомним, российские оккупанты сегодня обстріляли Черниговскую область. Кроме того, противник проводил воздушную разведку в Сумском направлении.

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