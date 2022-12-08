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Прямо "в яблучко". ЗСУ показали, як знищують позиції росіян у Бамута

Фото: ЗСУ показали, як знищують позиції росіян у Бахмута (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські десантники продовжують знищувати живу силу окупантів біля Бахмута, гатячи по позиціях росіян, філігранно потрапляючи прямо в ціль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

"На відео зафіксовано філігранну роботу мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мінометники, орієнтовані БПЛА, знищили живу силу окупантів на одній із позицій у районі міста Бахмут.

"Після успішного вогневого ураження, в даному районі живої сили окупантів більше не було помічено. Працюємо далі", - відзначив командир мінометного підрозділу окремої єгерської бригади ДШВ ЗС України.

Як повідомлялося, російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 людей. Стільки ж окупантів зазнають поранень.

Нагадаємо, ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Сергія Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.

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