Прямо "в яблочко". ВСУ показали, как уничтожают позиции россиян у Бамута

Украинские десантники продолжают уничтожать живую силу оккупантов возле Бахмута, гатя по позициям россиян, филигранно попадая прямо в цель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска .

"После успешного огневого поражения, в данном районе живой силы оккупантов больше не было замечено. Работаем дальше", - отметил командир минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины.

В частности, минометчики, ориентированные БПЛА, уничтожили живую силу оккупантов на одной из позиций в районе города Бахмут.

"На видео зафиксирована филигранная работа минометного подразделения отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска ежедневно теряют на Бахмутском направлении более 50 человек. Столько же оккупантов получают ранения.

Напомним, ситуация на этом участке фронта остается напряженной, но контролируемой. По словам Сергея Череватого, оккупанты не смогут окружить украинские войска в Бахмуте, поскольку ВСУ держат оборону и отбивают атаки врага.

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