"Прямо по российскому учебнику": Джонсон опасается применения химического оружия в Украине

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон опасается, что президент России Владимир Путин отважится применить химическое оружие в войне против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы правительства для Sky News.
"То, что вы слышите о химическом оружии, взято прямо из их учебника. Они начинают рассказывать, что есть химическое оружие, которое хранится у их противников либо у американцев", – заявил Джонсон.
По его словам, все эти разговоры являются маскировкой, фейком перед развертыванием химического оружия именно со стороны РФ.
"Вы видели это в Сирии. Вы видели это даже в Великобритании. Это то, что они уже делали. Это циничное, варварское правительство", – добавил премьер-министр.
Напомним, что Белый дом выразил обеспокоенность потенциальным использованием Россией биологического оружия в Украине.
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