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"Прямо за російською методичкою": Джонсон побоюється застосування хімічної зброї в Україні

Автор: Антон Федорців

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон остерігається, що президент Росії Володимир Путін наважиться застосувати хімічну зброю у війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю очільника уряду для Sky News.

"Те, що ви чуєте про хімічну зброю, взяте прямісінько з їхньої методички. Вони починають розповідати, що є хімічна зброя, яка зберігається у їхніх супротивників або в американців", – заявив Джонсон.

За його словами, всі ці розмови є маскуванням, фейком перед розгортанням хімічної зброї саме з боку РФ.

"Ви бачили це в Сирії. Ви бачили це навіть у Великій Британії. Це те, що вони вже робили. Це цинічний, варварський уряд", – додав прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що Білий дім висловив занепокоєння щодо потенційного використання Росією біологічної зброї в Україні.

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