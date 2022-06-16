Прямо под носом у оккупантов. В Луганской области ВСУ взорвали понтонный мост врага (видео)

В Луганской области украинские военные заминировали понтонный мост, который проложили оккупанты для форсирования реки. Мост пылал красиво.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командования Сил специальных операций ВС Украины в Facebook .

"Але, ми точно знаємо, які емоції були в наших воїнів, коли вони відправили в повітря чергову ворожу переправу", - додають військові.

Військові не без сарказму дивуються, про що думали окупанти, коли прокладали цей міст, адже, навколо того місця - більш ніж достатньо "недобрих знаків" у вигляді спаленої російської техніки.

"Ми не знаємо, на що сподівався противник в той момент, коли під його носом серед ночі воїни ССО України, мінували понтон", - йдеться в повідомленні.

Как сообщалось, ранее российские войска разрушили все мосты, по которым можно было доехать в Северодонецк (Луганская область).

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