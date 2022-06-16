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Прямо під носом у окупантів. В Луганській області ЗСУ підірвали понтонний міст ворога (відео)

Фото: ЗСУ підірвали понтонний міст ворога в Луганській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Луганській області українські військові замінували понтоний мост, що проклали окупанти для форсування річки. Міст палав красиво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Сил спеціальних операцій ЗС України у Facebook.

"Мы не знаем, на что надеялся противник в тот момент, когда под его носом ночью воины ССО Украины миновали понтон", - говорится в сообщении.

Военные не без сарказма удивляются, о чем думали кафиры, когда прокладывали этот мост, ведь вокруг того места - более чем достаточно «нехороших знаков» в виде сожженной российской техники.

"Но, мы точно знаем, какие эмоции были у наших воинов, когда они отправили в воздух очередную вражескую переправу", – добавляют военные.

Як повідомлялося, раніше російські війська зруйнували всі мости, якими можна було доїхати до Сєвєродонецька (Луганська область).

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Луганськ