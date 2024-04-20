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Пряме влучання в багатоповерхівку. Кількість жертв через обстріл Вовчанська зросла

Фото: кількість жертв через обстріл Волчанська 20 квітня зросла (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська прицільно вдарили багатоповерхівкою у Вовчанську Харківської області 20 квітня. Наразі двоє людей загинули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську облпрокуратуру.

Так, російські військові здійснили обстріли Вовчанська, зокрема, зафіксовано пряме влучання у девʼятиповерховий житловий будинок.

"Отримали поранення жінка та чоловік. Обом постраждалим 61 рік. За іншими адресами внаслідок ударів по місту загинув двоє чоловіків 50 та 84 років", - розповіли у відомстві. 

 

За попередніми даними, ворог бив по місту авійаційним керованим боєприпасом та з РСЗВ.

За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Обстріли Вовчанська та Харкова

Російські війська 20 квітня обстріляли Вовчанськ Харківської області. Спочатку повідомлялося про одного загиблого та двох поранених.

Крім того, лунали вибухи 20 квітня і в Харкові. Глава ОВА Олег Синєгубов попередив про обстріл міста російськими військами. При цьому про наслідки вибухів поки що нічого невідомо.

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Харків