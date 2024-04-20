RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Прямое попадание в многоэтажку. Число жертв из-за обстрела Волчанска возросло

Фото: число жертв из-за обстрела Волчанска 20 апреля возросло (t.me/prokuratura_kharkiv)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска прицельно ударили по многоэтажке в Волчанске Харьковской области 20 апреля. На данный момент двое людей погибли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую облпрокуратуру.

Так, российские военные совершили обстрелы Волчанская, в частности, зафиксировано прямое попадание в девятиэтажный жилой дом.

"Получили ранения женщина и мужчина. Обеим пострадавшим 61 год. По другим адресам в результате ударов по городу погибли двое мужчин 50 и 84 лет", - рассказали в ведомстве.

 

По предварительным данным, враг бил по городу авиационным управляемым боеприпасом и из РСЗО.

При процессуальном руководстве Волчанского отдела Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Волчанска и Харькова

Российские войска 20 апреля обстреляли Волчанск Харьковской области. Первоначально сообщалось об одном погибшем и двух раненых.

Кроме того, гремели взрывы 20 апреля и в Харькове. Глава ОВА Олег Синегубов предупредио об обстреле города российскими войсками. При этом о последствиях взрывов пока ничего неизвестно.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Харьков