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Росіяни вдарили по Вовчанську планерувальним боєприпасом: є жертва та поранені

Харків, Субота 20 квітня 2024 11:30
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Росіяни вдарили по Вовчанську планерувальним боєприпасом: є жертва та поранені Фото: росіяни вдарили по Вовчанську плануючим боєприпасом 20 квітня (t.me/synegubov)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 20 квітня обстріляли Вовчанськ у Харківській області. Планерувальним боєприпасом вони атакували багатоповерхівку, є жертва та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області.

"Сьогодні близько 8:15 росіяни обстріляли місто Вовчанськ. За попередніми даними, військові РФ завдали удар уніфікованим міжвідовим планерувальним боєприпасом УМПБ", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Вовчанська 20 квітня (facebook.com/police.kharkov)

Внаслідок обстрілу зруйновано третій підʼїзд дев’ятиповерхового будинку.

"У другому підʼїзді частково зруйновано дах. Двох мешканців деблокували з квартири. Поранення отримала жінка 1963 р.н. та чоловік 1979 р.н. 60-річний чоловік, який порався в своєму городі, внаслідок обстрілу загинув", - додали правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Обстріли Вовчанська

Російські війська постійно обстрілюють населені пункти Харківської області, розташовані неподалік кордону з Росією. Зокрема, під обстрілом постійно перебуває і Вовчанськ.

Наприклад, російські війська атакували Вовчанськ Харківської області 10 квітня, використавши керовані авіабомби. Було повністю зруйновано поліклініку, є поранений.

Нагадаємо, 19 жовтня 2023 року окупанти також ударили по Вовчанську. Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє людей.

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