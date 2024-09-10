Пряма загроза європейській безпеці. Три країни засудили передачу Іраном ракет Росії

Франція, Німеччина та Велика Британія назвали постачання іранських балістичних ракет до Росії прямою загрозою європейській безпеці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як повідомляє видання, країни засудили експорт іранських балістичних ракет до Росії та заявили, що вживуть негайних заходів для скасування двосторонніх угод з Іраном про авіасполучення.
Вони також зазначили, що будуть домагатися визначення значущих юридичних і фізичних осіб і працюватимуть над накладенням санкцій проти авіакомпанії Iran Air.
"Уряди Франції, Німеччини та Великої Британії рішуче засуджують експорт Іраном і закупівлю Росією іранських балістичних ракет. Це є подальшою ескалацією військової підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Іранські ракети досягнуть європейської землі, збільшивши страждання українського народу. Цей акт є ескалацією як з боку Ірану, так і Росії, та є прямою загрозою європейській безпеці", - йдеться у заяві трьох країн.
Також Франція, Німеччина та Британія тісно координують свою рішучу відповідь на передачі Іраном балістичних ракет Росії з європейськими та міжнародними партнерами.
"Ми закликаємо Іран негайно припинити будь-яку підтримку війни Росії проти України та зупинити розробку та передачу своїх балістичних ракет", - наголосили країни у спільній заяві.
Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що Росія отримала від Ірану балістичні ракети малого радіуса дії.
Іран в ООН заперечив передачу ракет Росії. Однак пізніше іранський депутат Ахмад Бахшаєш Ардестані підтвердив, що Тегеран передав Росії ракети. Він зазначив, що це була частина бартеру. Інша частина угоди - постачання дронів.
Вчора у ЄС повідомили, що отримали розвіддані, які підтверджують постачання Іраном балістичних ракет до Росії.
А сьогодні у США підтвердили, що Росія отримала балістичні ракети від Ірану. Ймовірно, ворог застосує їх проти України протягом наступних кількох тижнів.
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