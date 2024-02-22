Пригріє до +11, але не скрізь: синоптики дали прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 22 лютого буде з невеликим дощем. Але у більшості областей очікується плюсова погода. Місцями пригріє до +11.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

За прогнозами синоптиків, сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненнями. У східних областях та в Карпатах невеликий мокрий сніг. На решті території, крім півдня, невеликий дощ.

На північному сході країни подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у середньому покажуть +3 +8 градусів, а у Закарпатській, Івано-франківській, Одеській та Миколаївській областях до +11.

Вночі температура буде від +3 до -2 градусів, а на сході очікується -1 -6 градусів.

Погода у Києві

У столиці сьогодні хмарно з проясненнями, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Стовпчики термометрів вдень у Києві покажуть від +6 до +8, а вночі +1 +3 градуси.