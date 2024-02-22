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Пригреет до +11, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Украина, Четверг 22 февраля 2024 07:00
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Пригреет до +11, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня Фото: в Украине сегодня ожидается небольшой дождь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине 22 февраля будет с небольшим дождем. Но в большинстве областей ожидается плюсовая погода. Местами пригреет до +11.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По прогнозам синоптиков, сегодня днем в Украине облачно с прояснениями. В восточных областях и Карпатах небольшой мокрый снег. На остальной территории, кроме юга, небольшой дождь.

На северо-востоке страны местами гололедица. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в среднем покажут +3 +8 градусов, а в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской и Николаевской областях до +11.

Ночью температура будет от +3 до -2 градуса, а на востоке ожидается -1 -6 градусов.

Пригреет до +11, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

В столице облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Столбики термометров днем в Киеве покажут от +6 до +8, а ночью +1 +3 градуса.

Пригреет до +11, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Напомним, в Киеве в феврале обновлено по меньшей мере два температурных рекорда.

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