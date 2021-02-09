Прозрачная приватизация "Первого киевского машиностроительного завода" под угрозой, - ФГИ

Кассационный хозяйственный суд сегодня, 9 февраля, рассматривает дело по кассационной жалобе ООО "Агромил Дистрибьюшн" относительно пересмотра решения об отмене незаконного отчуждения 5 объектов АО "Первый киевский машиностроительный завод". В Фонде госимущества заявили, что надеются на справедливое решение суда, в противном случае прозрачная приватизация завода окажется под угрозой.
Об этом сообщает Фонд госимущества на своем сайте.
Как говорится в сообщении, в октябре 2019 года по представлению Драбовского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области ГП "СЕТАМ" осуществило незаконное отчуждение и продажу почти 6,4 тысячи квадратных метров 5 зданий АО "ПКМЗ" за 23,5 млн грн. В тот же месяц ФГИУ отстранил директора АО "ПКМЗ" и обратился в суд и правоохранительные органы для отмены незаконного отчуждения имущества АО "ПКМЗ".
ФГИУ неоднократно подчеркивал, что отчуждение объектов АО "ПКМЗ" произошло с нарушением действующего законодательства.
В судебном порядке ФГИ в 2020 году добился признания недействительными торгов от октября 2019 года, реализованное на них имущество должно быть возвращено АО "ПКМЗ".
"Однако теперь ООО "Агромил Дистрибьюшн" и аффилированные с компанией финансово-политические группы пытаются отменить судебное решение в кассационном производстве и добиться повторного рассмотрения дела. Это угрожает проведению прозрачной приватизации АО "ПКМЗ", который должен состояться в этом году. Судебный процесс, в котором ФГИУ отстоял государственные интересы, может начаться с нулевой точки", - отмечается в сообщении.
Фонд государственного имущества отмечает, что постоянно противодействует попыткам финансово-политических групп сорвать прозрачную приватизацию.
"Ситуация с незаконным отчуждением имущества АО "ПКМЗ" является показательным примером того, как олигархические группы пытаются остаться у "кормушки" и обогатиться за счет государства и граждан. Мы рассчитываем, что Кассационный хозяйственный суд примет справедливое решение и защитит интересы государства", - добавляют на сайте ФГИ.
Напомним, судебное дело касается факта передачи недвижимого имущества АО "ПКМЗ" для реализации через ГП "СЕТАМ" 7 октября 2019 года. В результате имущество было выставлено на продажу, несмотря на то, что АО "ПКМЗ" было в перечне запрещенных к приватизации объектов.
В соответствии с ЗУ "Об управлении объектами государственной собственности", недвижимое имущество объектов, не подлежащих приватизации, не может быть отчуждено, изъято, передано в уставный капитал хозяйственных организаций и в отношении такого имущества не могут совершаться действия, следствием которых может быть отчуждение.
Таким образом, недвижимое имущество АО "ПКМЗ" было отчуждено и реализовано с нарушением действующего законодательства.
Для защиты интересов государства, в тот же месяц ФГИУ обратился в суд о признании недействительными результатов торгов и возврата указанных объектов в состав АО "ПКМЗ".
Кроме того, сейчас НАБУ осуществляет процессуальное производство по уголовному делу по признакам правонарушений должностных лиц АО "ПКМЗ", ООО "Агромил Дистрибьюшн", ООО "ФК "Меридиан", должностных лиц Драбовского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области и ГП "Сетам" при отчуждении и реализации имущества АО "ПКМЗ", в результате чего государству в лице Фонда государственного имущества Украины, был нанесен ущерб в особо крупном размере.