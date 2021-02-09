Прозрачная приватизация "Первого киевского машиностроительного завода" под угрозой, - ФГИ

Как говорится в сообщении, в октябре 2019 года по представлению Драбовского районного ОГИС ГТУЮ в Черкасской области ГП "СЕТАМ" осуществило незаконное отчуждение и продажу почти 6,4 тысячи квадратных метров 5 зданий АО "ПКМЗ" за 23,5 млн грн. В тот же месяц ФГИУ отстранил директора АО "ПКМЗ" и обратился в суд и правоохранительные органы для отмены незаконного отчуждения имущества АО "ПКМЗ".

ФГИУ неоднократно подчеркивал, что отчуждение объектов АО "ПКМЗ" произошло с нарушением действующего законодательства.

В судебном порядке ФГИ в 2020 году добился признания недействительными торгов от октября 2019 года, реализованное на них имущество должно быть возвращено АО "ПКМЗ".

"Однако теперь ООО "Агромил Дистрибьюшн" и аффилированные с компанией финансово-политические группы пытаются отменить судебное решение в кассационном производстве и добиться повторного рассмотрения дела. Это угрожает проведению прозрачной приватизации АО "ПКМЗ", который должен состояться в этом году. Судебный процесс, в котором ФГИУ отстоял государственные интересы, может начаться с нулевой точки", - отмечается в сообщении.

Фонд государственного имущества отмечает, что постоянно противодействует попыткам финансово-политических групп сорвать прозрачную приватизацию.

"Ситуация с незаконным отчуждением имущества АО "ПКМЗ" является показательным примером того, как олигархические группы пытаются остаться у "кормушки" и обогатиться за счет государства и граждан. Мы рассчитываем, что Кассационный хозяйственный суд примет справедливое решение и защитит интересы государства", - добавляют на сайте ФГИ.