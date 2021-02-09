Прозора приватизація "Першого київсього машинобудівного заводу" під загрозою, - ФДМ

Як йдеться у повідомлені, у жовтні 2019 року за поданням Драбівського районного ВДВС ГТУЮ у Черкаській області ДП "СЕТАМ" здійснило незаконне відчуження та продаж майже 6,4 тисячі квадратних метрів 5 будівель АТ "ПКМЗ" за 23,5 млн грн. Того ж місяця ФДМУ відсторонив директора АТ "ПКМЗ" та звернувся до суду і правоохоронних органів для скасування незаконного відчуження майна АТ "ПКМЗ".

ФДМУ неодноразово наголошував, що відчуження об’єктів АТ "ПКМЗ" відбулося з порушенням чинного законодавства.

У судовому порядку ФДМ у 2020 році домігся визнання недійсними торгів від жовтня 2019 року, реалізоване на них майно має бути повернено АТ "ПКМЗ".

"Проте тепер ТОВ "Агроміл Дистрибьюшн" та афільовані з компанією фінансово-політичні групи намагаються скасувати судове рішення у касаційному провадженні та домогтися повторного розгляду справи. Це загрожує проведенню прозорої приватизації АТ "ПКМЗ", що має відбутися цього року. Судовий процес, у якому ФДМУ відстояв державні інтереси, може початися з нульової точки", - зазначається у повідомлені.

Фонд державного майна наголошує, що постійно протидіє спробам фінансово-політичних груп зірвати прозору приватизацію.

"Ситуація з незаконним відчуженням майна АТ "ПКМЗ" є показовим прикладом того, як олігархічні групи намагаються залишитися біля "годівничок" та збагатитися коштом держави та громадян. Ми розраховуємо, що Касаційний господарський суд прийме справедливе рішення та захистить інтереси держави", - додають на сайті ФДМ.