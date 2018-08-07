ProZorro.Продажі залишається лідером з продажу та оренди держмайна, - МЕРТ

ProZorro.Продажі в липні направила до держбюджету України 9,5 млрд гривень

Електронна торгова система ProZorro.Продажі в липні направила до державного бюджету України 9,5 млрд гривень. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України в Facebook.

У прес-службі повідомили, що абсолютним чемпіоном з продажу та оренди державного майна залишається ProZorro.Продажу.

Крім того, у відомстві нагадали, що липень ознаменувався стартом малої приватизації. Вже до кінця місяця в системі було зафіксовано понад 800 об'єктів, заплановано більше 100 аукціонів та авторизовані 30 майданчиків, які відповідають усім технічним вимогам.

Також у липні запустили пілотний проект з продажу прав оренди землі, який буде реалізований на платформі ProZorro.Продажу.

Нагадаємо, 24 липня виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров повідомив про старт малої приватизації через систему ProZorro. ФДМ підписав договори з 18 авторизованими операторами електронної торгової системи ProZorro для продажу об'єктів малої приватизації.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що майданчик публічних закупівель ProZorro заявила про повну готовність займатися орендою державного і комунального майна.