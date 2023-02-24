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Прозорість і довіра: Резніков і Остін обговорили подальше партнерство

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 23:12
Прозорість і довіра: Резніков і Остін обговорили подальше партнерство Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (twitter.com/oleksiireznikov)
Автор: Олена Черкасець

Міністр оборони Олексій Резніков поговорив із своїм колегою міністром оборони США Ллойдом Остіном в річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського міністра в Twitter.

"Я мав розмову з моїм другом Ллойдом Джеймсом Остіном III. Ми обговорили результати минулого року. Прозорість і довіра є ключовими принципами дружби та партнерства", - написав він.

Також Резніков подякував США за непохитну підтримку України протягом року і запевнив у близькій перемозі над ворогом.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна вступає у новий період війни із завданням перемогти російську агресію.

Також він сказав, що антикремлівська коаліція вже складається з 54 країн.

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