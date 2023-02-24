Прозорість і довіра: Резніков і Остін обговорили подальше партнерство

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського міністра в Twitter .

"Я мав розмову з моїм другом Ллойдом Джеймсом Остіном III. Ми обговорили результати минулого року. Прозорість і довіра є ключовими принципами дружби та партнерства", - написав він.

Також Резніков подякував США за непохитну підтримку України протягом року і запевнив у близькій перемозі над ворогом.