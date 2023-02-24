Прозрачность и доверие: Резников и Остин обсудили дальнейшее партнерство
Министр обороны Алексей Резников побеседовал со своим коллегой министром обороны США Ллойдом Остином в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского министра в Twitter .
"Я беседовал с моим другом Ллойдом Джеймсом Остином III. Мы обсудили результаты прошлого года. Прозрачность и доверие являются ключевыми принципами дружбы и партнерства", - написал он.
Также Резников поблагодарил США за твердую поддержку Украины в течение года и заверил в близкой победе над врагом.
Напомним, министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина вступает в новый период войны с задачей победить российскую агрессию.
Также он сказал, что антикремлевская коалиция уже состоит из 54 стран.
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